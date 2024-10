Experten rechnen nicht damit, dass der Cybercab bald in die Serienfertigung geht, erwarten aber bemerkenswerte Fortschritte beim von Tesla entwickelten Autopilot-System FSD (Full Self-Driving). Selbstfahrende Robotaxis sind in einigen Städten in den USA schon seit längerer Zeit in Betrieb. Die Google-Tochter Waymo betreibt mehr als 700 Robotaxis, davon allein 300 in San Francisco. Auch in China sind Robotaxis in einigen Städten verbreitet.