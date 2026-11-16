Zuletzt zog Nachfrage nach Tesla wieder an

Tesla hatte die Ausbaupläne auch während eines Absatzeinbruchs nicht aufgegeben, aber zunächst auf Eis gelegt und von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Zuletzt zog die Nachfrage wieder an, und Tesla stellte gegen den Trend Beschäftigte ein. Die Fabrik bei Berlin, die im März 2022 öffnete, hatte nach Angaben von Tesla im Oktober 12'600 Beschäftigte. Zwischenzeitlich war die Zahl unter 11'000 Mitarbeiter gesunken.