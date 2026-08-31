Energie verteuerte sich um 7,5 Prozent im Vergleich ‌zum Vorjahresmonat, nach 8,3 Prozent im Juli. ​Der Ende Februar begonnene Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist in den vergangenen Wochen wieder aufgeflammt. Das hat die Energiepreise in die Höhe getrieben. In Nordrhein-Westfalen etwa kostete Heizöl im August 33,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, während sich Diesel um ‌35,6 Prozent und Benzin um 24 Prozent verteuerten. Allein von Juli auf August verteuerten sich Kraftstoffe in NRW um 2,6 Prozent - «auch vor dem Hintergrund des im August herrschenden Niedrigwassers im Rhein», ​wie das Statistische Landesamt betonte. Raffinerien werden häufig per Binnenschiff beliefert, wie ​das Bundeskartellamt erklärte. Durch das Rekord-Niedrigwasser des Rheins ​wurde die Schifffahrt auf Europas wichtigster Binnenwasserstrasse erheblich beeinträchtigt.