Auch in der Euro-Zone insgesamt liegt die Inflation mit zuletzt 3,3 Prozent ‌deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent. Sie könnte deshalb an ​diesem Donnerstag bei ihrer Sitzung in Berlin den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben – von 2,25 auf 2,50 Prozent. Das wäre der höchste Stand seit anderthalb Jahren. Die Zentralbank hatte die Zinsen im Juni erstmals seit fast drei Jahren angehoben ‌und im Juli pausiert.