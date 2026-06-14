Viele Fans ​weichen auf günstigere Alternativen aus. «Einige Fans ⁠lassen die Weltmeisterschaft ganz ausfallen», sagte Andy Milne, Autor eines Buches über die englische Fankultur. Bekannte von ihm flögen stattdessen nach Ibiza oder ‌Las Vegas, um die Spiele dort im Fernsehen zu verfolgen. Selbst mit Flug und Unterkunft sei dies deutlich günstiger als ein WM-Besuch vor Ort. Ferienwohnungen verzeichnen dagegen eine höhere Nachfrage, da sich die Kosten auf mehrere Reisende verteilen lassen. Airbnb ‌erklärte bereits im Mai, die Weltmeisterschaft sei auf dem Weg, das grösste Einzelereignis in der Geschichte ​des Unternehmens zu werden. Nach Daten der Analysefirma AirDNA ziehen die Buchungen insbesondere in Städten wie Boston und Los Angeles an. Die durchschnittlichen Tagesraten bereits gebuchter Unterkünfte in den Gastgeberstädten lagen bei 218 Dollar. Wer Anfang Juni noch kurzfristig buchen wollte, musste dagegen im Schnitt schon rund 335 Dollar pro Nacht ‌zahlen.