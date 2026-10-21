Hintergrund ist das Geschäftsgebaren von ​Athenian Brewery zwischen 1998 und 2014. Die ​griechische Wettbewerbsbehörde hatte die Heineken-Tochter ​bereits 2015 wegen Missbrauchs ihrer marktbeherrschenden Stellung zu einer ‌Geldstrafe von 31,5 Millionen Euro verurteilt. In dem nun entschiedenen Zivilverfahren kritisierte Heineken, die Forderung von ​MTB ​sei unrealistisch. Das Gericht ⁠habe Annahmen über Umsatz, Preisgestaltung ​und Rentabilität von ⁠MTB in einem hypothetischen Szenario getroffen. «Wir glauben nicht, ‌dass der zugesprochene Schadenersatz diese Überlegungen angemessen widerspiegelt», teilte der Brauereikonzern mit.