An den Zapfsäulen wächst der Frust. Fahrerinnen und Fahrer von Benzin- und Dieselautos müssen derzeit tief in die Tasche greifen: Die Treibstoffpreise jagen von einem Hoch zum nächsten. Der Iran-Krieg treibt die Ölpreise nach oben – und verteuert damit auch Benzin und Diesel in der Schweiz. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Rund um die Strasse von Hormus dürfte so bald keine Normalität einkehren.