Der Verkauf unterliege noch einem Betriebsrats-Konsultationsverfahren in Frankreich, teilte die in Paris kotierte Calida-Tochter am Dienstagabend mit. Über die finanziellen Details habe man Stillschweigen vereinbart, teilte Calida gleichzeitig mit. Die Transaktion werde aber keine Auswirkungen auf das Ergebnis 2019 haben.

Fokussierung auf Millet und Lafuma

Eider ist eine der drei Marken der Millet Mountain Group, die Lafuma gehört, die wiederum zu gegen 90 Prozent von Calida kontrolliert wird. Unter anderem werden unter der französischen Marke Sportbekleidung für Bergsteigen und Eisklettern hergestellt.

"Mit dem Verkauf von Eider wird sich die Millet Mountain Group auf die Marken Millet und Lafuma konzentrieren, so dass wir unsere Aktivitäten bündeln und schneller Marktanteile gewinnen können", lässt sich Calida-Chef Reiner Pichler in der Mitteilung zitieren.

Aktie leicht im Minus

Für die ZKB kommt der Verkauf von Eider nicht ganz überraschend. Der zuständige Experte Marco Strittmatter begrüsst die Fokussierung und schätzt den Umsatz der Marke auf 15 bis 20 Millionen Franken, was rund 5 Prozent des Gruppenumsatzes entspricht. Im Rahmen der Strategie seien auch weitere Verkäufe kleinerer Einheiten wie die Marke Oxbow nicht ausgeschlossen.

An der Börse werden die Neuigkeiten zurückhaltend aufgenommen. Die Titel verlieren am Mittwochmorgen in einem leichteren Gesamtmarkt bis 10.50 Uhr 0,9 Prozent auf 32,20 Franken. Gehandelt wurden dabei allerdings erst kleine Volumen.

(AWP)