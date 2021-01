Die präsentierten Zahlen zu Umsatz und Auftragseingang fielen unter den Erwartungen aus, zudem hatte das Papier am Vortag um über 3 Prozent zugelegt.

Um 09.25 Uhr fallen Rieter bei sehr hohen Volumen und in einem wenig veränderten Gesamtmarkt um 6,4 Prozent auf 88,10 Franken. Gehandelt ist bereits deutlich mehr als sonst an einem ganzen Tag.

Analysten verweisen in ihren Kommentaren vor allem auf den eher mässigen Ausblick, auch wenn dieser nicht so überraschend kommt. Für das erste Halbjahr 2021 sei erwartungsgemäss wiederum mit einem Verlust zu rechnen, heisst es in einem Kommentar der ZKB. Die Bank Vontobel spricht in ihrer Erstanalyse von einem "wenig inspierierenden Ausblick". Ausserdem werde die geringe Visibilität wahrscheinlich anhalten.

Zu den Zahlen des letzten Jahres meint Vontobel, dass sich die sequenzielle Erholung des Auftragseingangs im vierten Quartal zwar fortgesetzt habe, unterstützt durch einen höheren Baumwollpreis (+29 % im 2. Halbjahr). Dennoch sei das Niveau des Auftragseingangs im Vergleich zu historischen Werten immer noch niedrig.

Im Handel wird in Bezug auf die Aktienkursentwicklung auch auf die letzten Wochen und Monate verwiesen. So war der Kurs von unter 75 Franken Anfang November auf über 100 Franken Mitte Januar angestiegen. Seither komme es aber bei diversen Industrietiteln zu Gewinnmitnahmen, heisst es.

(AWP)