Immer wieder sorgen Fälle für Schlagzeilen, in denen Ausländer ohne gültige Papiere arbeiten – oder sich benehmen, als sei in Thailand alles erlaubt, und lokale Sitten und Gebräuche verhöhnen. Thailand gilt als Land des Lächelns. Doch bei Ausländern, die sich danebenbenehmen, wird der Ton rauer.