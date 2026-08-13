Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung nahm um 9,2 Prozent auf 123,5 Millionen Franken zu, wie die TKB am Donnerstag mitteilte. Weil deutlich höhere Reserven für allgemeine Bankrisiken (34 Mio vs. 25 Mio) gebildet wurden, resultierte unter dem Strich aber nur ein 0,9 Prozent höherer Semestergewinn von 81,6 Millionen. Das gute Geschäftsergebnis erlaube es der Bank, ihre eigenen Mittel weiter zu stärken, wurde die höhere Reservenzuweisung begründet.