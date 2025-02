Ein Lichtblick für Thyssenkrupp war das Marinegeschäft, das deutlich zulegte. Vor allem das Neugeschäft entwickelte sich stark, wie Thyssenkrupp am Donnerstag in Essen mitteilte. Konzernchef Miguel López will die Sparte ausgliedern. Es werde weiter «mit Hochdruck» an dem Spin-off gearbeitet, «um das Geschäft angesichts des veränderten sicherheitspolitischen Umfelds bestmöglich für die Abarbeitung des hohen Auftragsbestands und des anhaltend hohen Kundeninteresses aufzustellen», sagte er bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen.