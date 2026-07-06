TKMS habe sich in dem ‌Bieterverfahren durchgesetzt, berichtete die Zeitung «The ‌Globe and Mail» am ​Montag. Die TKMS-Aktie legte zeitweise elf Prozent zu. TKMS lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Konzern treibt seit Monaten seine Bemühungen um den milliardenschweren U-Boot-Auftrag aus Kanada ‌voran. Unterstützt wird das Unternehmen von der Bundesregierung und dem Partner Norwegen.

TKMS ist eines von zwei Unternehmen, ​die von Kanada für die Lieferung von ​bis zu zwölf modernen ​U-Booten in die engere Wahl gezogen wurden. Der Konkurrent ist ‌Hanwha Ocean aus Südkorea. Der U-Boot-Auftrag allein wird Branchenkennern zufolge auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt.

TKMS-Chef ​Oliver Burkhard hatte angekündigt, ⁠den Auftrag aus Kanada mit einem ​umfassenden Industriepaket an ⁠Land ziehen zu wollen. Die Gespräche gingen weit ‌über U-Boote hinaus und umfassten mögliche Investitionszusagen in den Bereichen Seltene Erden, Bergbau, Künstliche Intelligenz ‌und Batterieproduktion für den Automobilsektor. 

(Reuters)