TKMS habe sich in dem Bieterverfahren durchgesetzt, berichtete die Zeitung «The Globe and Mail» am Montag. Die TKMS-Aktie legte zeitweise elf Prozent zu. TKMS lehnte eine Stellungnahme ab.
Der Konzern treibt seit Monaten seine Bemühungen um den milliardenschweren U-Boot-Auftrag aus Kanada voran. Unterstützt wird das Unternehmen von der Bundesregierung und dem Partner Norwegen.
TKMS ist eines von zwei Unternehmen, die von Kanada für die Lieferung von bis zu zwölf modernen U-Booten in die engere Wahl gezogen wurden. Der Konkurrent ist Hanwha Ocean aus Südkorea. Der U-Boot-Auftrag allein wird Branchenkennern zufolge auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt.
TKMS-Chef Oliver Burkhard hatte angekündigt, den Auftrag aus Kanada mit einem umfassenden Industriepaket an Land ziehen zu wollen. Die Gespräche gingen weit über U-Boote hinaus und umfassten mögliche Investitionszusagen in den Bereichen Seltene Erden, Bergbau, Künstliche Intelligenz und Batterieproduktion für den Automobilsektor.
(Reuters)