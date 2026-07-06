TKMS ist eines von zwei Unternehmen, ​die von Kanada für die Lieferung von ​bis zu zwölf modernen ​U-Booten in die engere Wahl gezogen wurden. Der Konkurrent ist ‌Hanwha Ocean aus Südkorea. Der U-Boot-Auftrag allein wird Branchenkennern zufolge auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt.