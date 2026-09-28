Aktuell decken nur wenige Analysten die Aktien von Newron ab. Doch am Freitag hat der zuständige Experte von Octavian eine neue Einschätzung abgegeben. Das Kursziel hat er auf 15 von 17 Franken gesenkt und die Einstufung auf «Hold» belassen. Damit traut er der Aktie mittelfristig eine gewisse Erholung, aber keine Rückkehr auf das Hoch von Anfang Jahr zu. Gemessen daran werden Anleger vorerst an der Seitenlinie bleiben und beobachten, wann bei den Titeln eine Bodenbildung erkennbar ist.