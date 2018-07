Die Aktionäre des Drehmaschinenherstellers hatten an ihrer Generalversammlung im April die Reduktion des Aktienkapitals um 1 Franken gutgeheissen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom Dienstag erinnert. Die Reduktion des Nennwerts erfolgt zum einen über eine Ausschüttung an die Aktionäre von 0,15 Franken je Aktie und zum andern als Zuweisung an die Kapitaleinlagereserven von 0,85 Franken pro Namenaktie.

(AWP)