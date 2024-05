Die vor allem für Tanzvideos bekannte Plattform gab am Freitag bekannt, dass in allen 27 Mitgliedsstaaten der Europäische Union (EU) spezielle Informationsseiten in der jeweiligen Landessprache angeboten würden. Gleichzeitig würden verstärkt Äusserungen auf ihre Richtigkeit geprüft. «Wir dulden keine Verstösse gegen unsere Richtlinien, die auf die Wahlprozesse abzielen», sagte Tim Klaws, der bei TikTok für den deutschsprachigen Raum die Kontakte zur Politik verantwortet. Sein Unternehmen beschäftige allein in Europa 6000 Inhalte-Moderatoren, davon mehr als 800 im deutschsprachigen Raum. «Viele davon sind speziell geschult, was Fehlinformationen im Kontext von Wahlen angeht.»