Grosse Hoffnungen ruhen auf dem Brustkrebsmittel Giredestrant. Für dieses hat der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank, Urban Fritsche, einen Spitzenumsatz von etwas über 14 Milliarden Franken im Jahr 2033 prognostiziert. Dabei sollen die Einnahmen von 30 Millionen Franken in diesem Jahr über die Zeit hinweg zügig bis zum erwarteten Spitzenumsatz ansteigen. «Giredestrant ist die grösste Produktopportunität, die Roche bis jetzt in ihrer Pipeline hatte», schrieb Fritsche in seiner Ende September erschienen Notiz. Derweil steht Giredestrant vor Zulassungsentscheiden durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA im November und Dezember. Sie gelten nach dem Pharmatag, der im September stattfand, als weitere Katalysatoren für den Roche-Partizipationsschein.