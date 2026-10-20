Ein 1,4-prozentiger Kursgewinn führt die Partizipationsscheine von Roche auf den Stand von 385,50 Franken. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort. Zudem befinden sich die Titel des Basler Pharmakonzerns auf dem höchsten Niveau seit April 2022 beziehungsweise auf einem Viereinhalbjahreshoch.
Grund für das Vorrücken am heutigen Dienstag ist eine aussergewöhnlich positive Entwicklung auf Analystenseite. Die zuständigen Experten der Finanzgruppe Oddo BHF haben den Roche-Schein in einem Zug um zwei Schritte hochgestuft - auf «Outperform» von «Underperform». Das Preisziel stieg dabei von 300 auf 440 Franken. Es deutet einen Kursgewinn von 14,3 Prozent sowie den Aufstieg auf ein neues Allzeithoch an.
Die Oddo-Analysten verweisen in ihrer Einschätzung auf das breit gefächerte Pharma-Portfolio des Unternehmens, das geringe Risiko durch Generika sowie einen vorteilhaften Produktmix. Namentlich die Therapiegebiete Onkologie/Hämatologie, Neurologie, Immunologie und Ophthalmologie sowie die Diagnosik bieten laut den Expertinnen und Experten gute Wachstumsperspektive und bilden ausserdem hohe Markteintrittsbarrieren. Eine Auswahl von 14 Produkten werde im Jahr 2032 voraussichtlich einen Gesamtumsatz von 23 Milliarden in die Bücher des von CEO Thomas Schinecker geführten Konzerns spülen, heisst es weiter.
Grosse Hoffnungen ruhen auf dem Brustkrebsmittel Giredestrant. Für dieses hat der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank, Urban Fritsche, einen Spitzenumsatz von etwas über 14 Milliarden Franken im Jahr 2033 prognostiziert. Dabei sollen die Einnahmen von 30 Millionen Franken in diesem Jahr über die Zeit hinweg zügig bis zum erwarteten Spitzenumsatz ansteigen. «Giredestrant ist die grösste Produktopportunität, die Roche bis jetzt in ihrer Pipeline hatte», schrieb Fritsche in seiner Ende September erschienen Notiz. Derweil steht Giredestrant vor Zulassungsentscheiden durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA im November und Dezember. Sie gelten nach dem Pharmatag, der im September stattfand, als weitere Katalysatoren für den Roche-Partizipationsschein.
Der aktuelle Kurs von 385,50 Franken je Titel ist gleich dem durchschnittlichen Kursziel der von Bloomberg erfassten Analysten. 15 Anlageurteile lauten «Buy», neun stehen bei «Hold» und drei bei «Sell». Hierbei kann es schon bald zu Änderungen kommen, da Roche am Donnerstag die Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorstellt und so womöglich Stoff für weitere Neueinschätzungen liefert.