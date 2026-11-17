Der Verwaltungsrat habe die Suche für eine geeignete Nachfolge eingeleitet, hiess es weiter. Bis zur definitiven Neubesetzung der Position übernehme der langjährige Leiter Finanzen ab dem 1. Mai 2027 interimistisch die Aufgaben des CFO. «Damit wird die Kontinuität in der finanziellen Führung des Unternehmens sichergestellt», schrieb das Unternehmen.