Bei der UBS kommen Management-Verkäufe in Millionen-Franken-Höhe immer wieder vor. Ende August wurde ein Aktien-Verkauf von 2,19 Millionen Franken bei der SER gemeldet, Anfang August einer über 3,47 Millionen Franken. Im Mai sind vier veräusserte Pakete im Gesamtwert von 16,84 Millionen Franken in der SER-Datenbank verzeichnet. Allerdings ist ein direkt spürbarer Einfluss auf den Aktienkurs unrealistisch. Denn selbst millionenschwere Transaktionen machen nur ein paar Tausendstelprozent der gesamten UBS-Marktkapitalisierung aus. Eine Signalwirkung an andere Marktteilnehmer kann hingegen nicht ausgeschlossen werden. So kann es sein, dass manche Börsianer wegen solcher Verkäufe misstrauisch werden und ebenfalls Aktien abstossen.