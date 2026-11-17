De Cos rangelt ‌mit dem Niederländer Klaas Knot um ihre Nachfolge. Die «Financial Times» berichtete jüngst unter Berufung auf Insider, Frankreich könnte de Cos unterstützen. Der Spanier ist derzeit Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Sollten sich mit Deutschland und Frankreich die beiden ​Schwergewichte der Euro-Zone hinter de Cos stellen, dürfte die Kandidatur von Knot aussichtslos werden. Zuletzt ​hatten Spekulationen über einen möglichen Ausstieg des Niederländers aus dem ​Rennen die Runde gemacht.