Toshiba und Rohm wollen mit einem Joint Venture für Leistungshalbleiter dem Branchenprimus Infineon Konkurrenz machen. Die japanischen Technologiekonzerne kündigten hierfür am Freitag Investitionen über umgerechnet 2,5 Milliarden Euro an. Das japanische Industrieministerium will das Projekt mit mehr als 800 Millionen Euro unterstützen.