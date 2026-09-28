Von 2030 bis 2035 soll das Öl- und Gasgeschäft im Schnitt um zwei bis drei Prozent jährlich zulegen, teilte das Unternehmen weiter mit. Bis 2030 hat sich Totalenergies ein Wachstum von mehr als drei Prozent zum Ziel gesetzt. Im Stromgeschäft soll die Kapazität mit erneuerbaren Energien ausgebaut und neue Möglichkeiten wie Wasserelektrolyse und Batteriespeicher vorangetrieben werden. Bis 2035 soll das Elektrizitätsgeschäft einen Anteil von 25 Prozent des Energiemixes des Konzerns erreichen.