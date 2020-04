Der ägyptische Touristik- und Hotelunternehmer Samih Sawiris, der bei der deutschen FTI Group bereits Grossaktionär ist, will sich nun sowohl die Anteilsmehrheit als auch die alleinige Kontrolle über die Dachgesellschaft FTI Finanzholding sichern, hiess es.

"Die Welt" verweist auf ein neues Aktenzeichen bei der Behörde

Bundeskartellamt: Hier hat die Luxemburger Beteiligungsgesellschaft SOSTNT das Vorhaben angemeldet; hinter SOSTNT steht Sawiris; er stieg schon vor sechs Jahren bei FTI ein und hält inzwischen gut 33 Prozent.

Über seine an der Schweizer Börse SIX kotierte Holding Orascom Development ist Sawiris in sieben Ländern engagiert; er baut Hotels, Ferienressorts und

Yachthäfen. Er ist Verantwortlich für ein Immobilien-Grossprojekt in Andermatt UR.

(Bloomberg/cash)