Der US-Skiriese erhält im Gegenzug eine Mehrheit von 55 Prozent von der Betreibergesellschaft Andermatt Swiss Alps (ASA). Diese bleibt noch mit 40 Prozent am Skigebiet beteiligt.

ASA verspricht sich von der Zusammenarbeit mit der US-Gesellschaft einen weiteren Entwicklungsschub. "Vail Resorts passt als Partner ideal zu unserem Ziel, Andermatt zur 'Prime Alpine Destination' zu entwickeln", liess sich der ASA-Mehrheitseigentümer Sawiris am Montag in einer Mitteilung zitieren. Zusammen mit der an der US-Börse kotierten Gesellschaft soll der Ausbau des Skigebiets beschleunigt werden.

Erste Destination in Europa

Vail Resorts betreibt in den USA, Kanada und Australien insgesamt 40 Skiresorts. Zum Portfolio gehören unter anderem berühmte Skigebiete wie Vail und Bever Creek in Colorado, Park City in Utah sowie eine Mehrheitsbeteiligung an Whistler Mountain in Kanada. Letztes Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar.

Mit der Investition in Andermatt-Sedrun tritt Vail Resort in den europäischen Skimarkt ein. Der Markteintritt in Europa sei eine langfristige strategische Priorität, wird CEO Kirsten Lynch in der Meldung zitiert. Mit dem investierten Kapital soll unter anderem der integrierte Betrieb von Skiliften, Gastronomie und Skischulen weiter gestärkt werden.

Von der Gesamtinvestition von 149 Millionen US-Dollar fliessen 110 Millionen direkt in die weitere Entwicklung des Skigebiets Andermatt-Sedrun. Die restlichen 39 Millionen gehen an die Verkäuferin Andermatt Swiss Alps, die damit die verschiedenen Immobilienprojekte in Andermatt vorantreiben will.

Abschluss der Transaktion noch in diesem Jahr

Die Transaktion wird voraussichtlich noch vor dem Beginn der Skisaison 2022/23 abgeschlossen. Über Themen wie die zukünftige Organisation soll im Laufe der nächsten Monate entschieden werden, hiess es. Es sei vorgesehen, dass ein Vertreter von Vail Resorts das Verwaltungsratspräsidium der Andermatt-Sedrun Sport AG übernehmen und ASA den Vizepräsidenten stellen wird.

In den vergangenen Jahren hat ASA, an der die börsenkotierte Gesellschaft Orascom DH einen Minderheitsanteil von 49 Prozent hält, rund 1,3 Milliarden Franken in die Entwicklung von Andermatt investiert. Davon flossen rund 150 Millionen Franken in die Entwicklung des Skigebiets. Unter anderem wurden neue Liftanlagen erstellt und die Skigebiete Andermatt und Sedrun miteinander verbunden.

