Das schreibt die "Handelszeitung" in der Ausgabe vom Donnerstag. Zur Höhe der Finanzierungsrunde machte das Unternehmen keine Angabe. The Trip Boutique wurde 2017 in Zürich gegründet und funktioniert den Angaben zufolge im Bereich der Städtereisen als persönliche und individualisierte Online-Reiseplanerin.

Neben Sawiris, der mit der Orascom Development Holding schwergewichtig in Ägypten, Montenegro und in der Schweiz touristisch aktiv ist, ist auch die vormalige Booking.com-Managerin Elisabeth Stevens an der Seed-Runde bei The Trip Boutique beteiligt, wie die Handelszeitung weiter schreibt.

(AWP)