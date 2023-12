Der japanische Autobauer Toyota Motor will mit neuen Elektrofahrzeugen den europäischen Markt aufrollen. Der absatzstärkste Autoproduzent der Welt werde sein Angebot an batteriebetriebenen Fahrzeugen in Europa bis 2026 auf sechs Modelle ausbauen, teilte Toyota am Montag mit. Jährlich sollen dann mehr als 250'000 Elektroautos in Europa verkauft werden. Der Autohersteller setzt damit auf starkes Wachstum in einem Markt, in dem er von der Konkurrenz bereits überholt wurde. Zu den neuen Modellen gehören laut Toyota ein batteriebetriebener kleiner Geländewagen, der 2024 in Europa auf den Markt kommen soll, und ein sportlicher Crossover, der für 2025 geplant ist. Toyota strebt bis 2026 einen weltweiten Absatz von 1,5 Millionen batteriebetriebenen Fahrzeugen an.