Das fehlende Nickel ist ein schwerer Schlag für den Händler, der in den letzten zehn Jahren zu einem der größten in der Branche aufgestiegen ist. Im Metallhandel gab es in den letzten Jahren häufiger Berichte über gefälschte Lagerbestätigungen, doppelte Versanddokumente und Container, die statt mit wertvollen Materialien mit bemalten Steine gefüllt sind.