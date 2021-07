Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. WWP verfüge über ein Portfolio von 650 Plakatstellen in der Deutschschweiz, die über die Marke "Swissplakat" vermarktet werden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Wie genau das Geschäft in die bestehende Organisation integriert und weiter ausgebaut werden soll, will APG in den nächsten Wochen festlegen. Bis Ende 2021 sollen die bisherigen Inhaber und Geschäftsführer den Prozess begleiten. Danach werden sie die Firma verlassen.

(AWP)