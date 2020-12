Das sagt der Co-Leiter für globale Fusionen und Übernahmen von JPMorgan Chase. Die Deals nehmen in allen Regionen und Branchen zu, sagt Dirk Albersmeier. Ein “starker politischer Wunsch”, nationale Champions in Europa zu schaffen, heize die Konsolidierung in Sektoren wie dem Bankwesen an, erklärt er. Grenzüberschreitende Transaktionen werden von Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Technologie und Industrie angetrieben.

“Es wird eindeutig keine lange Weihnachtspause für M&A-Banker”, sagt Albersmeier. “Es gibt absolut keine Anzeichen dafür, dass sich dieses Tempo verlangsamt.”

Der Wert globaler Transaktionen ist seit Juli um mehr als ein Drittel auf 1,8 Billionen Dollar gestiegen, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. Das ist eine starke Erholung gegenüber dem von der Pandemie getroffenen ersten Halbjahr. Allein in dieser Woche hat S&P Global eine 39 Milliarden Dollar schwere Übernahme von IHS Markit angekündigt, die zweitgrößte Transaktion in diesem Jahr. Und Salesforce.com wird Slack Technologies Inc. für 27,7 Milliarden Dollar einschließlich Schulden kaufen.

Albersmeier zufolge hat die Verbreitung von Blankoscheckfirmen oder Zweckgesellschaften (SPACs) eine neue und wichtige Käufergruppe auf dem M&A-Markt geschaffen. Geschäftsmagnaten aus verschiedenen Branchen haben in diesem Jahr über SPACs einen Rekordbetrag eingesammelt. Zwar waren diese Gelder hauptsächlich für Transaktionen in den USA. Aber dieser Trend würde im nächsten Jahr in Europa ein stärkeres Thema werden.

“Es besteht eindeutig das Risiko eines gewissen Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage. Daher beobachten wir nun, dass SPACs außerhalb der USA nach Zielen suchen”, sagte er.

JPMorgan belegt im Jahr 2020 den dritten Platz bei der globalen M&A-Beratung hinter Goldman Sachs und Morgan Stanley.

(Bloomberg)