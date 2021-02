Wie er am Freitag mitteilte, setzt der chinesische Hersteller Sinovac auf die Dienstleistungen des Schweizer Unternehmens. Eine erste Lieferung mit 768'000 Dosen sei bereits in der Dominikanischen Republik angekommen.

Die Lieferung sei genau überwacht worden und habe den strengsten Standards entsprochen, um die Produktintegrität zu gewährleisten. Finanzielle Angaben zu dem Deal wurden in dem Communiqué allerdings keine gemacht. Bereits bekannt ist, dass Kühne+Nagel teilweise auch den Impfstoff des Herstellers Moderna ausliefert.

Sinovac ist einer der Global Player in der Forschung und Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Die EU und die Schweiz zeigen kein Interesse an dem Produkt, doch wurde es bisher in mehr als 20 Schwellenländern zugelassen, darunter China, Brasilien, Indonesien, der Türkei und Chile.

(AWP)