Technische Sitzungen der Arbeitsgruppen seien diese Woche nicht geplant, sagte Gharibabadi, Konsultationen über Vermittler würden aber fortgesetzt. Laut Trumps Sprecherin Karoline Leavitt werden jedenfalls dessen Schwiegersohn, Jared Kushner, und der US-Sondergesandte Steve Witkoff, diese Woche für Gespräche in die katarische Hauptstadt Doha fliegen. Sollten sie stattfinden - ob nun heute oder an einem anderen Tag - wird laut US-Medien dabei nicht - wie zunächst erwartet - Irans Atomprogramm im Mittelpunkt stehen, sondern einmal mehr der Streit um die Strasse von Hormus.