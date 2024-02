Stefan Höchle, Leiter Anlagestrategie, der Digital Asset Solutions, schreibt auf Anfrage von cash.ch, dass sich die Schlinge für Vermögensmanager zuziehe. «Wer vor dem Allzeithoch positioniert sein möchte, dem bleibt nicht viel Zeit. Das erklärt diesen "FOMO"-Moment, der den Bitcoin-Preis in den vergangenen Wochen so empor schiessen liess.» FOMO steht dabei für die Angst, etwas zu verpassen - auf englisch «Fear of missing out».