Sowohl Benzin als auch Diesel verbilligten sich im Schnitt um drei Rappen pro Liter, wie aus den neusten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) vom Montag hervorgeht. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Bleifrei 95 sank demnach um 1,4 Prozent auf 2,13 Franken. Für Bleifrei 98 werden 2,24 Franken pro Liter verlangt. Dies ist ein leichter Rückgang um 1,3 Prozent.
Der Durchschnittspreis für Diesel sank um 1,2 Prozent auf 2,42 Franken je Liter. Er liegt damit aber immer noch in der Nähe des Jahreshöchstwerts von 2,46 Franken, der Mitte September erreicht worden war.
Zuletzt waren die Treibstoffpreise stetig gestiegen. Grund war unter anderem der wieder deutlich gestiegene Preis für Rohöl. Hinzu kommt eine weiterhin angespannte Lage auf den internationalen Treibstoffmärkten. Zudem hatten zuletzt der tiefe Wasserstand auf dem Rhein den Transport in die Schweiz stark verteuert.
Auf den internationalen Ölmärkten kostet das Fass der Nordseesorte Brent aktuell etwas über 114 US-Dollar. Der Preis ist damit im Vergleich zu Ende der vergangenen Woche leicht gesunken, bewegt sich aber immer noch auf einem hohen Niveau. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar lag der Preis noch bei rund 72 Dollar. Veränderungen am Ölmarkt schlagen sich allerdings meist erst mit Verzögerung an den Schweizer Zapfsäulen nieder.
(AWP)