Auf den internationalen Ölmärkten kostet das Fass der Nordseesorte Brent aktuell etwas über 114 US-Dollar. Der Preis ist damit im Vergleich zu Ende der vergangenen Woche leicht gesunken, bewegt sich aber immer noch auf einem hohen Niveau. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar lag der Preis noch bei rund 72 Dollar. Veränderungen am Ölmarkt schlagen sich allerdings meist erst mit Verzögerung an den Schweizer Zapfsäulen nieder.