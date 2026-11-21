Auch der Direktor des grössten Luzerner Skigebiets Sörenberg, Stefan Ryser, rechnet weder mit einem verkürzten Winter noch mit einem vorzeitigen Saisonende. Das Gebiet stützt sich mit dem Eisee, dem Speichersee Schwand und der Waldemme auf drei verbundene Ressourcen. Obwohl der Eisee leicht unter dem üblichen Stand liegt, geht Ryser von einem gesicherten Festtagsbetrieb aus.