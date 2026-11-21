Entgegen Befürchtungen hat sich die Wasserknappheit in den Skigebieten nicht auf die Reserven für die künstliche Beschneiung der Pisten ausgewirkt.
Ihre Speicherseen seien gut gefüllt, teilten die grossen Bergbahnen und Skigebiete in einer Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA unisono mit. Ausserdem habe es in den Bergen öfter gewittert als im Flachland und es seien zuletzt Niederschläge gefallen, sagte Kathrin Naegeli, Leiterin Corporate Communications, der Jungfrau Ski Region.
Wegen der vielen nebelfreien, klaren und kalten Nächte seien die Böden aktuell sogar kühler als in anderen Jahren. Zudem sorge die Höhenlage zwischen 1800 und 2500 Metern für Schneesicherheit, sagt Naegeli. Für künstlich produzierten Schnee ab November seien ohnehin vor allem das Wetter, der Wind und die Luftfeuchtigkeit entscheidend.
Auch andere Regionen im Berner Oberland blicken gelassen auf den Winterauftakt. Im Skigebiet Meiringen-Hasliberg ist der Beschneiungssee voll, wie Simon Schmid, Leiter Marketing und Verkauf, sagte. Einer durchgehenden Betriebsaufnahme ab dem 19. Dezember stehe aus heutiger Sicht nichts im Weg. Der Boden sei nicht wärmer als sonst, und eine Priorisierung einzelner Pisten sei ohnehin Standard.
Graubünden gerüstet
Auch in den Bündner Skigebieten hat die Trockenheit im Sommer anscheinend kaum Spuren hinterlassen. Auf der Corviglia bei St. Moritz lagere das benötigte Wasser auf 2500 Metern Höhe oder höher in zwei Naturspeicherseen, sagte eine Mediensprecherin.
Da ausschliesslich Schmelz- und Regenwasser genutzt werde, würden Grund- und Trinkwasser nicht tangiert. Die Niederschläge im Oberengadin hätten überdies dem Schnitt entsprochen.
Im Unterengadin blickt Scuol-Bergbahn-Direktor Andri Poo der Eröffnung am 12. Dezember zuversichtlich entgegen; die Speicher seien voll und Grundwasser werde nicht beansprucht. Auch in San Bernardino stehe für die einzige beschneite Piste Pian Cales genug Wasser bereit, sagte der Sprecher von San Bernardino Swiss Alps, Nicolò Meroni.
Keine Sorgen in der Innerschweiz
Ähnlich präsentiert sich die Lage in der Zentralschweiz. Im Hoch-Ybrig sei der Speichersee komplett gefüllt, sagte Geschäftsführer Urs Keller. Damit stehe ausreichend Wasser für Beschneiung und Trinkwasser bereit. Eine Verschiebung des Saisonstarts zeichne sich nicht ab.
Auch der Direktor des grössten Luzerner Skigebiets Sörenberg, Stefan Ryser, rechnet weder mit einem verkürzten Winter noch mit einem vorzeitigen Saisonende. Das Gebiet stützt sich mit dem Eisee, dem Speichersee Schwand und der Waldemme auf drei verbundene Ressourcen. Obwohl der Eisee leicht unter dem üblichen Stand liegt, geht Ryser von einem gesicherten Festtagsbetrieb aus.
Die Titlis-Bergbahnen ihrerseits gelten dank ihrer Höhenlage von über 3000 Metern und der nordseitigen Ausrichtung als sehr schneesicheres Skigebiet. Der Trübsee, aus dem sie eine vertraglich festgelegte Wassermenge beziehen, sei gut gefüllt, sagte Kommunikationsleiter Fabian Appenzeller von den Titlis-Bergbahnen. Zusätzliche Schneemengen seien derzeit nicht nötig.
Zuversicht in der Westschweiz
Dieselbe Zuversicht herrscht in der Westschweiz: Bei Télé-Villars-Gryon-Diablerets (TVGD) stamme das Wasser aus einem 45'000 Kubikmeter fassenden Speichersee, der bereits im Frühling mit Schmelzwasser gefüllt wurde, sagte TVGD-Verkaufsleiter Félicien Rey-Bellet.
Die Schüttung der Quelle, welche den Speichersee speist, sei nur um zehn Prozent zurückgegangen. Zudem bringe das trockene Erdreich einen Vorteil: Bei Frost kühle es rascher ab als durchnässte Böden, was die Beschneiung eher begünstige.
Auch im Wallis geben die Seilbahnen Entwarnung. Die Trockenheit habe die Reserven zwar verringert und erforderten ein «achtsames Wassermanagement», sagte der Marketingleiter von Téléverbier, Alain Michellod. Frühere vorsorgliche Wasserrestriktionen einzelner Gemeinden im Skigebiet der 4 Vallées seien aber längst aufgehoben.
Einschränkungen bei der Schneeproduktion seien daher nicht zu befürchten. Sobald die Temperaturen fallen, könne die Grundbeschneiung ohne Verzögerung anlaufen.
(AWP)