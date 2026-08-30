Ein dickes Portemonnaie vereinfacht die Wohnungssuche erheblich: Während in der Stadt Zürich bei einer Besichtigung im tiefen und mittleren Preissegment lange Schlangen vor dem Eingang warten, stehen Mietwohnungen im Luxussegment teilweise monatelang leer. So wie in den riesigen neuen Wohnblöcken am Oeschbrig 8 bis 14. Von den insgesamt 69 Wohnungen sind mehr als die Hälfte noch nicht vermietet, wie Blick berichtet hat.