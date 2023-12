Die Aktien von Sika stehen am Donnerstag minim höher bei 273,30 Franken, während der SMI unverändert notiert. Die Valoren des Schweizer Unternehmens haben in diesem Börsenjahr 22 Prozent zugelegt, nachdem die Titel am 26. Oktober noch auf eine Mehrjahrestief von 211,20 Franken abgerutscht waren. Aktuell notiert der Sika-Titel aber immer noch 29 Prozent unter dem Allzeithoch von 385,40 Franken erzielt am 3. Januar 2022.