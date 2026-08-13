Zunehmend treibe die Angst, den ⁠Anschluss zu verpassen, die Kurse nach oben, sagt Chefstratege Mark Hackett vom Finanzdienstleister Nationwide. In den USA hat sich für dieses Phänomen der Begriff «Fear of ‌Missing Out» (FOMO) etabliert, der sich vielleicht mit «Torschlusspanik» übersetzen lässt. «FOMO war beim Marktgeschehen schon immer ‌ein Thema. Es stand nur nicht im Vordergrund», sagt Steve ​Sosnick von Interactive Brokers. «Es gibt viele institutionelle Anleger, die sich mehr davor fürchten, eine Rally zu verpassen, als vor einem fallenden Markt.»