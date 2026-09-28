Stattdessen würde es der ZKB-Experte bevorzugen, wenn das verfügbare Kapital noch konsequenter und schneller in die Erneuerung und Verjüngung der Kernmarken investiert würde. Die Calida Group habe zwar jüngst teils überzeugende Store-Konzepte präsentiert und erste Fortschritte bei der Verjüngung erzielt, doch das Tempo bleibe weiterhin zu niedrig - etwa bei Marken-Ambassadors, Store-Umbauten oder dem Ausbau von Active-Wear. Fundamental hält die ZKB die Aktie mit 16 Franken für fair bewertet, dies bei einem ausgewogenen Risiko-Rendite-Profil. Das Rating lautet «Marktgewichten».