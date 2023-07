Die Gewinnschätzungen der Zürcher Kantonalbank wurden im zweiten Quartal eigenen Angaben zufolge klar übertroffen. Ihres Erachtens deuten die Vorgaben für das dritte Quartal eine Rückkehr zu vorsichtigem Umsatzwachstum an, wobei sich die Aussagen zum operativen Gewinn in etwa im Rahmen der bankeigenen Erwartungen bewegen. Die Zürcher Bank erhofft sich vom umfangreichen Massnahmenpaket eine künftig stabilere und nachhaltigere Geschäftsentwicklung. Am "Marktgewichten" lautenden Anlageurteil für die Aktie sowie am rechnerischen fairen Wert von 7 Franken hält sie indes fest.