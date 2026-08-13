Die globale Containernachfrage habe die Erwartungen übertroffen, und dies trotz der negativen Auswirkungen der Lage im Nahen Osten, hiess es von Maersk. So gingen die Transporte in den Nahen Osten um 40 Prozent zurück, doch das Wachstum in anderen Regionen glich dies mehr als aus. Vor allem die Exporte aus China trieben das Geschäft an. Diese Stärke könnte sich bis ins laufende dritte Quartal fortsetzen, da die chinesischen Exporte keine Anzeichen einer Abschwächung zeigten./lew/nas/jha/