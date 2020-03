Der Mangel an Testkits macht es schwierig, die Verbreitung des Virus umfassend zu beurteilen. Aber Trump und eine Reihe seiner Regierungsmitglieder, darunter Finanzminister Steven Mnuchin, möchten sicherstellen, dass der wirtschaftliche Schaden durch eine landesweite Kampagne zu mehr «sozialer Distanz» nicht stärker ausfällt als die potenzielle Belastung durch das Virus, sagten die Personen.

«Wir können nicht zulassen, dass das Heilmittel schlimmer als das Problem selbst ist. Am Ende des Zeitraums von 15 Tagen werden wir eine Entscheidung treffen, welchen Weg wir einschlagen wollen», hat Trump am Sonntagabend auf Twitter geschrieben.

Social Distancing bis zum 31. März

Der Präsident habe darüber zu sprechen begonnen, wie man die Menschen am Donnerstag wieder zur Arbeit zurückbringen kann, sagten zwei der Personen. Erst drei Tage zuvor hatte Trump einen 15-Tagesplan der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) unterstützt und die Menschen gebeten, zu Hause zu bleiben, um den Anstieg der Infizierten zu bremsen. Diese Massnahmen würden am 31. März auslaufen.

Im Mittelpunkt der Diskussionen stand, was nach Ablauf der 15-Tage-Frist zu tun ist und wie jeder Kranke getestet und isoliert werden kann, damit gesunde Menschen wieder arbeiten können. Es sei wahrscheinlich, dass die CDC-Richtlinien eher gelockert als abgeschafft werden, sagte eine Person.

Laut Johns Hopkins University gab es in den USA bis Montag mehr als 35.000 Coronavirus-Infizierte und mehr als 400 Todesfälle.

(Bloomberg)