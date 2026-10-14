Zudem seien ein Heizkraftwerk und ein Wärmekraftwerk in Charkiw attackiert worden, die das ukrainische Militär im Südosten der Region ‌versorgten. Das getroffene Rechenzentrum in Kiew sei genutzt worden, um Geheimdienstinformationen über die russischen Streitkräfte zu sammeln, ‌heisst es in der Mitteilung weiter.