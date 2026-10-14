Die Ziele hätten dem ukrainischen Militär gedient, teilt das Ministerium mit. Bei den Angriffen mit bodengestützten Raketen und Langstreckendrohnen seien unter anderem zwei Heizkraftwerke in der Hauptstadt Kiew sowie ein weiteres in der umliegenden Region getroffen worden.
Zudem seien ein Heizkraftwerk und ein Wärmekraftwerk in Charkiw attackiert worden, die das ukrainische Militär im Südosten der Region versorgten. Das getroffene Rechenzentrum in Kiew sei genutzt worden, um Geheimdienstinformationen über die russischen Streitkräfte zu sammeln, heisst es in der Mitteilung weiter.
Die russische Äusserung steht vor dem Hintergrund einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten «Energie-Waffenruhe», bei der beide Seiten eigentlich Angriffe auf derartige Anlagen unterlassen sollten.
(Reuters)