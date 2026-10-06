Hallam fällt seit Jahren immer wieder mit optimistischen Kurszielen für die UBS auf. Die Fusion mit der Credit Suisse oder starke Quartalszahlen ermutigten den Analysten von Goldman Sachs immer wieder zu neuen Höhenflügen in seinen Prognosen. Vor zwei Jahren etwa setzte er das Kursziel auf 42,90 Franken – die Aktie stand damals bei knapp unter 27 Franken, das durchschnittliche Kursziel betrug 29,13 Franken.