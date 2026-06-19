Am Freitag nach Börsenstart verlieren die Titel jedoch mehr als 1 Prozent und kosten 5,785 Franken. Das aktuelle Niveau markiert dennoch ein Drei-Jahres-Hoch. Auf Jahressicht ergibt sich ein Plus von rund 44 Prozent.
Weder gab es am Donnerstag Neuigkeiten aus Allschwil, noch einen anderen offensichtlichen Grund für die starke Bewegung. Am Markt kursierten jedoch Gerüchte, wonach das Unternehmen in den kommenden Tagen positive Nachrichten zum Wirkstoff Aprocitentan veröffentlichen könnte.
Eine neue Studie der Indiana University School of Medicine, welche vor zwei Tagen veröffentlicht wurde, untermauert die Fortschritte. Die Arbeit hebt unter anderem Aprocitentan als Beispiel für einen neuen Therapieansatz bei schwer behandelbarem Bluthochdruck hervor und beschreibt damit einen wichtigen Durchbruch nach über 15 Jahren ohne neue Wirkmechanismen. Statt nur Symptome zu behandeln, werden nun erstmals wieder gezielt zugrunde liegende biologische Mechanismen adressiert. Das Management der Hypertonie befinde sich an einem Wendepunkt, schreibt der Autor.
Ein Teil der Marktteilnehmer führte den gestrigen Kurssprung bei Idorsia jedoch auf technische Faktoren rund um den grossen Verfallstag von Optionen und Futures zurück. Durch das Auslaufen zahlreicher Positionen und entsprechende Absicherungsanpassungen kann es kurzfristig zu starken, jedoch nicht fundamental getriebenen Kursbewegungen kommen.
Finanzierung gesichert
Am Freitag folgt nach langer Funkstille seitens der Analysten ein neues Kursziel. Octavian erhöht das Kursziel für Idorsia auf 5,00 von 4,30 Franken und belässt die Einstufung auf «Hold». Dank des neuen Darlehens über 250 Millionen Franken sieht der Analyst die Finanzierung des Unternehmens nun bis ins Jahr 2028 gesichert.
Operativ rechnet der Experte insbesondere beim Schlafmittel Quviviq mit einer weiterhin starken Entwicklung. Das Wachstum dürfte dabei vor allem vom europäischen Geschäft getragen werden, während auch in den USA mit steigenden Umsätzen gerechnet wird, so der Analyst.
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,25 Franken, es liegt eine Kauf- und zwei Haltenempfehlungen vor. Am 30. Juli präsentiert Idorsia die Zahlen zum ersten Halbjahr.