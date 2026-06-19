Eine neue Studie der Indiana University School of Medicine, welche vor zwei Tagen veröffentlicht wurde, untermauert die Fortschritte. Die Arbeit hebt unter anderem Aprocitentan als Beispiel für einen neuen Therapieansatz bei schwer behandelbarem Bluthochdruck hervor und beschreibt damit einen wichtigen Durchbruch nach über 15 Jahren ohne neue Wirkmechanismen. Statt nur Symptome zu behandeln, werden nun erstmals wieder gezielt zugrunde liegende biologische Mechanismen adressiert. Das Management der Hypertonie befinde sich an einem Wendepunkt, schreibt der Autor.