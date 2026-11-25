Ermittlungen im Kongress

Trump erklärte bereits, dass Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit sei, und aus Äusserungen von Justizminister Todd Blanche wurde klar, dass es keine Ermittlungen dazu geben wird. Sowohl Demokraten als auch Republikaner im US-Kongress geben sich aber nicht zufrieden damit und wollen Untersuchungen zu Huang und Nvidia. Kommende Woche soll er unter anderem im Bankenausschuss des Senats aussagen. Trump empfahl ihm im Interview der «New York Post», dabei «die Wahrheit zu sagen».