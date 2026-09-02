Der ⁠seit sieben Monaten andauernde Konflikt ist in den USA unpopulär: ​In einer Reuters/Ipsos-Umfrage von ⁠Ende August befürworteten nur 31 Prozent der Befragten den Krieg, während 63 Prozent ihn ablehnten. Besonders die hohen ‌Benzinpreise sorgen bei den Wählern für Unmut. Eine Eindämmung der Kämpfe soll verhindern, dass das Thema vor der Abstimmung am 3. November den Wahlkampf beherrscht, bei der die Republikaner ‌ihre knappen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus verteidigen müssen. Stattdessen verschärft Washington die ​wirtschaftliche Isolierung des Irans und droht Handelspartnern des Landes mit massiven Sanktionen. Auch verbündete Golfstaaten hatten das Weisse Haus zuletzt zur Deeskalation gedrängt.