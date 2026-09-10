Trump stellte sich in seiner fast zweistündigen Rede in den Mittelpunkt des Wahlkampfs. «Ich bitte Sie, so zu tun, als stünde ich auf dem Wahlzettel», sagte der Präsident. «Wir übergeben die Zukunft Amerikas den radikalen linken Demokraten, und unsere Nation wird das nächste Jahrzehnt nur damit verbringen, wieder auf die ‌Beine zu kommen», erklärte er. Trump verteidigte zudem den Krieg gegen den Iran. Er habe einen Angriff befohlen, um die Entwicklung einer iranischen Atomwaffe zu verhindern. Die Ölpreise würden fallen, sobald die USA den Krieg gewinnen würden. Der Konflikt ​zeigt jedoch auch sechs Monate nach den ersten US-Angriffen kaum Anzeichen für ein Ende. Das ​iranische Atomprogramm wurde Experten zufolge nicht zerstört. Der Iran bestreitet weiter ​das Streben nach einer solchen Waffe.