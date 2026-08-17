«Wenn der Oman uns im Weg steht, werden wir ihn in Grund und Boden bomben», sagt Trump dem TV-Sender Fox (eng. «If Oman gets in the way, we'll bomb the shit out of them»).
Hintergrund sind Gespräche zwischen den beiden Anrainerstaaten der Strasse von Hormus, einer der wichtigsten Schiffsrouten der Welt. Sie ist seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran weitgehend gesperrt. Die US-Regierung versucht, den Iran zu einer Kapitulation zu bewegen.
Der Oman, der als gemässigtes islamisches Land in der Golf-Region gilt, verhandelt auch direkt mit dem Iran.
(Reuters)