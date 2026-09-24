Trump und seine ‌Frau ⁠Melania begrüssten Xi und dessen Ehefrau auf dem Militärstützpunkt Joint Base Andrews im ⁠Bundesstaat Maryland mit militärischen Ehren. Damit brach Trump mit dem üblichen Protokoll: Zuletzt hatte vor elf Jahren ‌ein US-Präsident einen ausländischen Staatsgast auf dem Stützpunkt empfangen. ‌Im Mittelpunkt des Gipfels stehen die Spannungen ​in den Bereichen Handel und Technologie sowie der Umgang mit dem Iran und Taiwan. Es ist die erste Reise des chinesischen Staatschefs in die USA seit fast drei Jahren.