China betont nach Treffen Bedeutung Taiwans

Bei seinem bilateralen Treffen zuvor mit Trump im Weissen Haus hätten beide in einem offenen und intensiven Austausch zahlreiche neue Übereinstimmungen erzielt, sagte Xi weiter - ohne nähere Details zu nennen. Laut Chinas amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua sprachen beide über die Lage im Nahen Osten, den Krieg in der Ukraine und die Lage auf der koreanischen Halbinsel. Xi unterstrich demnach zudem Chinas Haltung zu Taiwan und äusserte die Hoffnung, dass «die USA an ihrer richtigen Haltung gegen die »Unabhängigkeit Taiwans« festhalten» und «die Taiwan-Frage umsichtig behandeln».